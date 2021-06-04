Комбат из Рощинского освобождал подчиненного от службы за бесплатную мойку своего Toyota Land Cruiser

Во вторник, 1 июня, в Самарском гарнизонном военном суде огласили приговор командиру батальона одной из воинских частей из пос. Рощинский, капитану Вячеславу Семенову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Его признали виновным в мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и двух фактах пособничества в уклонении от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 339 УК РФ).

Семенова обвиняли в том, что он давал возможность подчиненному не являться в часть с 7 сентября по 10 октября и с 30 октября по 1 декабря 2020 г., а также скрывал его отсутствие на службе. В эти периоды освободившийся военный работал на автомойке и взамен на услуги комбата с сентября по октябрь 2020 г. сделал восемь комплексных моек его Toyota Land Cruiser и одну бесплатную химчистку салона. Стоимость таких услуг составляла в общей сложности 9,3 тыс. рублей.

Следователи квалифицировали действия комбата как получение взятки, а сокрытие отсутствия солдата на службе - как два эпизода пособничества в уклонении от исполнения обязанностей военной службы.

Суд признал Вячеслава Семенова виновным и по совокупности преступлений назначил ему штраф 100 тыс. рублей.

Как отметили в суде, военнослужащий, которого Семенов освобождал от службы, тоже не остался безнаказанным. Ранее Самарский гарнизонный военный суд приговорил его к штрафу.