Комбат из Рощинского освобождал подчиненного от службы за бесплатную мойку своего Toyota Land Cruiser

Во вторник, 1 июня, в Самарском гарнизонном военном суде огласили приговор командиру батальона одной из воинских частей из пос. Рощинский, капитану Вячеславу Семенову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Его признали виновным в мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и двух фактах пособничества в уклонении от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 339 УК РФ).
Семенова обвиняли в том, что он давал возможность подчиненному не являться в часть с 7 сентября по 10 октября и с 30 октября по 1 декабря 2020 г., а также скрывал его отсутствие на службе. В эти периоды освободившийся военный работал на автомойке и взамен на услуги комбата с сентября по октябрь 2020 г. сделал восемь комплексных моек его Toyota Land Cruiser и одну бесплатную химчистку салона. Стоимость таких услуг составляла в общей сложности 9,3 тыс. рублей.
Следователи квалифицировали действия комбата как получение взятки, а сокрытие отсутствия солдата на службе - как два эпизода пособничества в уклонении от исполнения обязанностей военной службы.
Суд признал Вячеслава Семенова виновным и по совокупности преступлений назначил ему штраф 100 тыс. рублей.
Как отметили в суде, военнослужащий, которого Семенов освобождал от службы, тоже не остался безнаказанным. Ранее Самарский гарнизонный военный суд приговорил его к штрафу.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.