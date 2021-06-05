73 заболевших, 12 смертей: коронавирус в Самарской области на 5 июня

В субботу, 5 июня, в Самарской области подтверждено 73 случая заболевания коронавирусом и 12 смертей от этой инфекции, сообщает региональный оперативный штаб.
30 случаев инфицирования отмечено в Самаре, еще 10 - в Тольятти.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65135 случаев заболевания коронавирусом.
Общее число жертв инфекции в регионе достигло 2012 человек.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 63,01, по стране — 84,55. Коэффициент летальности в области — 3,09, в стране — 2,41.
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((((
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966