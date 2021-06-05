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Здравоохранение Общество

73 заболевших, 12 смертей: коронавирус в Самарской области на 5 июня

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 5 июня, в Самарской области подтверждено 73 случая заболевания коронавирусом и 12 смертей от этой инфекции, сообщает региональный оперативный штаб.

30 случаев инфицирования отмечено в Самаре, еще 10 - в Тольятти.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65135 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число жертв инфекции в регионе достигло 2012 человек.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 63,01, по стране — 84,55. Коэффициент летальности в области — 3,09, в стране — 2,41.

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