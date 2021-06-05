На пляжи Самары завезут 17,5 тыс. тонн чистого песка

В Самаре начали завозить песок на городские пляжи, сообщает мэрия. Сейчас выгрузка песка ведется в районе I очереди самарской набережной — под спуском по улице Ленинградской. Всего в этом году на пляжи будет завезено 17,5 тыс. тонн песка.

Предварительно очищенный волжский песок доставляют на барже Самарского речного порта, выгружают с помощью плавучего крана и разравнивают по территории с помощью погрузчиков.

Свежий песок появится на девяти городских пляжах, общей протяженностью более 4 км. Планируется, что выгрузка завершится до конца следующей недели.

До 10 июня будут проведены работы по обследованию дна — водолазы уберут опасные предметы, а также составят карту глубин для выставления буйков.

На пляжах будут расположены 14 спасательных постов, в работе которых задействуют 44 специалиста ежедневно.