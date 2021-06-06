Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал Roland Garros

Анастасия Павлюченкова спустя 10 лет снова пробилась в четверть финала Roland Garros. В третьем круге она обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко, а затем - соотечественницу Викторию Азаренко.

Ко второму воскресенью Roland Garros Анастасия Павлюченкова осталась единственной представительницей России в женском одиночном разряде, сообщает championat.com. Последний раз она играла в восьмерке лучших на Открытом чемпионате Франции 10 лет назад.

В матче четвертого круга Roland Garros российская теннисистка победила Викторию Азаренко со счетом 5:7, 6:3, 6:2.

В следующем раунде соперницей Павлюченковой станет победительница пары Серена Уильямс — Елена Рыбакина. Однако после нынешнего турнира она в любом случае станет первой ракеткой России.