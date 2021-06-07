Дарья Касаткина завершила выступление на "Ролан Гаррос"

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина выбыла из борьбы за титул чемпионки Открытого чемпионата Франции-2021, пишет championat.com.

В матче третьего круга на "Ролан Гаррос" Касаткиной не удалось справиться с представительницей Румынии Сораной Кырстей. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу румынки.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Касаткина 2 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету румынки — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.