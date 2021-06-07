Тело мужчины обнаружено при тушении пожара в самарской квартире

В субботу, 5 июня, примерно в 8:15 произошел пожар в доме № 3 на ул. Печерской в Октябрьском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 2 кв. м. В борьбе с огнем участвовали 20 человек. Пожар им удалось ликвидировать в 8:32.

В региональном управлении МЧС России отметили, что во время тушения было обнаружено тело мужчины в возрасте около 49 лет. И из здания было эвакуировано 20 человек.

Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Также выясняется причина возгорания и ущерб.