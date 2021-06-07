В Самаре будут судить лже-продавца видеокарт

В Самаре отправили в суд уголовное дело 32-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В марте 2021 г. 34-летний житель Сызрани нашел в интернете выгодное предложение о продаже видеокарты. Он поверил продавцу 22,5 тыс. руб., а через некоторое время получил посылку, в которой находились несколько видеокассет и старый мобильник.
Правоохранители выяснили, что банковская карта, куда ушли деньги, и посылка были оформлены на одного и того же жителя Самары. Как оказалось, никакой видеокарты у подозреваемого не было. Чтобы потерпевший поверил, мужчина отправил ему несколько найденных в интернете фотографий похожего устройства. Задержанный пояснил, что вину за несоответствие содержимого посылки планировал переложить на транспортную компанию.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!