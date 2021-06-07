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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить лже-продавца видеокарт

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре отправили в суд уголовное дело 32-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В марте 2021 г. 34-летний житель Сызрани нашел в интернете выгодное предложение о продаже видеокарты. Он поверил продавцу 22,5 тыс. руб., а через некоторое время получил посылку, в которой находились несколько видеокассет и старый мобильник.

Правоохранители выяснили, что банковская карта, куда ушли деньги, и посылка были оформлены на одного и того же жителя Самары. Как оказалось, никакой видеокарты у подозреваемого не было. Чтобы потерпевший поверил, мужчина отправил ему несколько найденных в интернете фотографий похожего устройства. Задержанный пояснил, что вину за несоответствие содержимого посылки планировал переложить на транспортную компанию.

Гид потребителя

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