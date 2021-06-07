Павлюченкова в паре с Рыбакиной вышли в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова и представительница Казахстана Елена Рыбакина пробились в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в парном разряде, пишет championat.com.

В матче третьего круга "Ролан Гаррос" они оказались сильнее американки Николь Меликар и ее напарницы из Нидерландов Деми Схурс. Для победы Анастасии и Елене потребовалось два сета. Счет встречи - 6:4, 6:3.

Продолжительность поединка составила 1 час 21 минуту.

За право выйти в полуфинальную стадию турнира теннисистки поборются с тандемом Магде Линетт (Польша)/Бернарда Пера (США).