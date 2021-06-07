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Государство и Бизнес Экономическая политика

Частные инвесторы намерены вложить в Самарскую область 60 млрд рублей

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Таковы результаты работы делегации Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым на XXIV Петербургском международном экономическом форуме, который проходил со 2 по 5 июня.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Свои проекты в регионе готовы реализовать такие компании, как Макдоналдс и Феррони. Самым крупным инвестиционным проектом, соглашение по которому было подписано в рамках форума, стал экологический проект компании "Ветроэнергетика" по созданию ветропарков - его планируется реализовать в Красноармейском районе. Представители областного правительства также подписали соглашения о сотрудничестве с компанией СМАРТС, банком "Открытие" и др.

Работа с частными инвесторами, сопровождение проектов от идеи до запуска в регионе возложены на команду министерства экономического развития и инвестиций и лично министра Дмитрия Богданова.

"На форуме мы подписали соглашений на 60 млрд рублей с созданием 12200 рабочих мест. Все проекты начинают реализацию в этом году. Целый ряд встреч с потенциальными инвесторами и международными бизнес-организациями традиционно входит в программу и формирует задел на работу ближайших месяцев. Огромное спасибо инвесторам за доверие к Самарской области", - рассказал о результатах работы на форуме Дмитрий Богданов.

Кроме того, все эти проекты имеют перспективу реализации следующих этапов, а значит, число новых рабочих мест может быть увеличено еще до 10 тысяч.

В ходе пленарного заседания ПМЭФ-2021 президент России Владимир Путин отметил Самарскую область в числе регионов, показавших хорошую динамику инвестиционного развития по итогам 2020 года.

Напомним, в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который был озвучен на форуме, наш регион занял восьмую строчку. За последние четыре года Самарская область демонстрирует серьезное улучшение своих позиций в рейтинге, показывает одну из лучших динамик в стране. Если в 2017 году регион занимал только 65 место, то сегодня он вошел в число наиболее интересных для частных инвесторов, предлагающих наилучшие условия для ведения бизнеса.

Для создания лучших условий для инвесторов Самарская область также будет претендовать на инфраструктурные кредиты, которые будут выдаваться федеральным центром субъектам страны. Уже сегодня командой региона подготовлена необходимая документация на инфраструктурное развитие более чем на 70 млрд рублей. Речь идет в том числе о проекте скоростного железнодорожного сообщения между Самарой и Тольятти через аэропорт Курумоч. Проектирование может начаться уже в этом году - для этого областным правительством ведется проектирование транспортно-пересадочных узлов.

Гид потребителя

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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