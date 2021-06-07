В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна прошла вакцинация от COVID-19

На днях в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец прочитал лекцию о важности вакцинации, а затем педагоги, сотрудники и студенты сделали прививки.

"Здоровье каждого из нас и здоровье наших близких - это самое важное, - подчеркнула директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Татьяна Санникова. - Поэтому мы много и плотно работаем с областным центром медицинской профилактики, который постоянно рассказывает нам о мерах профилактики заболеваний. Самая важная тема сегодня - это новая коронавирусная инфекция. Директор центра Александр Владимирович провел лекцию, где доступно рассказал всем о мифах и правде о новой коронавирусной инфекции. Также мы сотрудничаем с Самарской городской поликлиникой №3 Самарского района, сотрудники которой организовали выездной прием врача и вакцинацию в нашем колледже. Мы заранее готовимся к новому учебному году, чтобы встретить 1 сентября без потерь".

На сегодня привито более чем 423 тыс. жителей региона, из них полностью завершили вакцинацию свыше 341 тыс. человек.

"Важно информировать граждан о том, какие колоссальные преимущества несет вакцинация и для каждого из нас, и для всего общества в целом, - отметил Александр Муравец. - Не всегда люди находят время для того, чтобы прийти в поликлинику и привиться. Перед нами поставлены две задачи: во-первых, активизировать информационную работу с населением, а во-вторых, приблизить вакцинацию к людям, на предприятия, в организации, проводить выездные акции, чтобы люди увидели те преимущества, которые несет вакцинация, и смогли сделать прививку без предварительной записи и очередей".

Сотрудница колледжа Марина Енькова убеждена, что только всеобщая вакцинация поможет победить COVID-19: "Я считаю, что сейчас важно победить инфекцию, поэтому пришла сделать прививку. Важно не быть источником инфекции для окружающих. Вот мы, сотрудники колледжа, готовимся к очередной приемной кампании в колледж, поэтому должны быть безопасны для окружающих".

Пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Напомним, записаться на прививку можно дистанционно - на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон "горячей линии" 122.

В регионе также работают круглосуточные прививочные кабинеты в Самаре на базе городской больницы №4 на улице Мичурина, 125, тел. 8(846)3124890 и в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу: Автозаводское шоссе, 5, тел. 8(8482)790451.