В Тольятти 20 человек тушили пожар в помещении шиномонтажа

В понедельник, 7 июня, примерно в 20:58 произошел пожар на ул. Революционной, 80а в Автозаводском районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горело помещение шиномонтажа на площади 15 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 20 человек. Пожар удалось ликвидировать в 21:28.

В региональном управлении МЧС России отметили, что пострадавших нет, причина возгорания и ущерб устанавливаются.