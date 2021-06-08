Дорогу до Ширяево отремонтируют за 259 млн рублей

Минтранс Самарской области определился с подрядчиком, который отремонтирует дорогу общего пользования межмуниципального значения в Жигулевске - "Урал" - Солнечная Поляна - Ширяево на участке км 28+973 - км 39+194.

По итогам торгов две заявки были признаны соответствующими. ООО "Техлайн" предлагало выполнить услуги за 260,8 млн рублей, АО "Балтийская строительная компания-СПБ" назвало сумму в 259,5 млн рублей. Контракт будет заключен с АО "БСК-СПБ".

Напомним, начальная цена контракта составляла 262,1 млн рублей.

Речь идет о двухполосном участке в 10,1 км. Подрядчик должен также установить 26 ед. искусственных сооружений, провести укрепительные работы. Срок исполнения обязательств - до 1 ноября 2021 года.