В Жигулевске на ремонт дороги выделили 262 млн рублей

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Региональный минтранс ищет подрядчика, который отремонтирует дорогу общего пользования межмуниципального значения в Жигулевске – "Урал" - Солнечная Поляна – Ширяево на участке км 28+973 – км 39+194. Начальная цена контракта составляет 262,1 млн рублей