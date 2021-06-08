В офисном здании на ул. Черемшанской в Самаре горела мебель

В понедельник, 7 июня, примерно в 8:04 начался пожар на ул. Черемшанской, 93в в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В кабинете офисного здания горела мебель на площади 10 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". В тушении участвовали восемь человек, они ликвидировали возгорание в 8:21.

Данных о пострадавших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают.