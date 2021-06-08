В Самарской области 28 человек тушили загоревшиеся хозпостройки и "Оку"

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В понедельник, 7 июня, около 18:23, начался пожар на ул. Зеленой, 14 в с. Степная Шентала Кошкинского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.