В Тольятти судимый за мошенничество монтажник сознался в краже велосипеда

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего монтажника, который признался в краже велосипеда из подъезда дома на бульваре Луначарского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сообщение о краже велосипеда поступило в дежурную часть ОП № 22 УМВД России по Тольятти в конце мая от женщины, которая оценила ущерб в 15 тыс. рублей.

Позже в Автозаводском районе сотрудники ППС обратили внимание на молодого человека на велосипеде, схожем по описанию с разыскиваемым.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Следствие продолжается. Велосипед возвращен владелице.