В Тольятти судимый за мошенничество монтажник сознался в краже велосипеда

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего монтажника, который признался в краже велосипеда из подъезда дома на бульваре Луначарского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Сообщение о краже велосипеда поступило в дежурную часть ОП № 22 УМВД России по Тольятти в конце мая от женщины, которая оценила ущерб в 15 тыс. рублей.
Позже в Автозаводском районе сотрудники ППС обратили внимание на молодого человека на велосипеде, схожем по описанию с разыскиваемым.
Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Следствие продолжается. Велосипед возвращен владелице.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!