Бывшего сотрудника ФСИН осудили за взятку в Тольятти

В Тольятти Самарской области суд вынес приговор бывшему сотруднику ФСИН, которого обвиняли в получении взятки. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.

Сотрудник Уголовно-исполнительной инспекции Автозаводского района Тольятти получил взятку за то, чтобы находящийся под домашним арестом человек свободно мог перемещаться.

Подсудимый полностью признал вину, но от дачи показаний отказался.

В итоге ему назначили три года лишения свободы в колонии общего режима, а также на два года лишили права занимать должности в государственных органах. Приговор в законную силу еще не вступил.