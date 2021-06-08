Бывшего сотрудника ФСИН осудили за взятку в Тольятти

В Тольятти Самарской области суд вынес приговор бывшему сотруднику ФСИН, которого обвиняли в получении взятки. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.
Сотрудник Уголовно-исполнительной инспекции Автозаводского района Тольятти получил взятку за то, чтобы находящийся под домашним арестом человек свободно мог перемещаться.
Подсудимый полностью признал вину, но от дачи показаний отказался.
В итоге ему назначили три года лишения свободы в колонии общего режима, а также на два года лишили права занимать должности в государственных органах. Приговор в законную силу еще не вступил.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.