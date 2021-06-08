Количество погибших в ДТП под Новокуйбышевском увеличилось до трех

Во вторник, 8 июня, стало известно, что в больнице скончался госпитализированный после вчерашнего ДТП под Новокуйбышевском мужчина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

О том, как произошло ДТП, рассказали в ГИБДД Новокуйбышевска. По данным полицейских, одним из участников аварии был 21-летний водитель ВАЗ-21124. По предварительной версии, в 20:30 он ехал со стороны пос. Речников в направлении Новокуйбышевска и столкнулся со встречной Skoda Octavia под управлением 33-летнего мужчины. От удара иномарка врезалась в дорожное ограждение справа и съехала в кювет.

В результате оба водителя скончались до прибытия медиков. Двоих пассажиров ВАЗ-21124 (мужчину и женщину) 23 лет и 21 года госпитализировали. Госпитализированный мужчина скончался в больнице.

По факту ДТП ведется проверка.