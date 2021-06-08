Количество погибших в ДТП под Новокуйбышевском увеличилось до трех

Во вторник, 8 июня, стало известно, что в больнице скончался госпитализированный после вчерашнего ДТП под Новокуйбышевском мужчина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.
О том, как произошло ДТП, рассказали в ГИБДД Новокуйбышевска. По данным полицейских, одним из участников аварии был 21-летний водитель ВАЗ-21124. По предварительной версии, в 20:30 он ехал со стороны пос. Речников в направлении Новокуйбышевска и столкнулся со встречной Skoda Octavia под управлением 33-летнего мужчины. От удара иномарка врезалась в дорожное ограждение справа и съехала в кювет.
В результате оба водителя скончались до прибытия медиков. Двоих пассажиров ВАЗ-21124 (мужчину и женщину) 23 лет и 21 года госпитализировали. Госпитализированный мужчина скончался в больнице.
По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!