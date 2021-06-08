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Государство и Бизнес Экономическая политика

ОЭЗ "Тольятти" и Тольяттинская академия управления объединили усилия в сфере подготовки кадров

ТОЛЬЯТТИ. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководство Особой экономической зоны "Тольятти" и Тольяттинской академии управления подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере подготовки кадров. Основной задачей руководства ОЭЗ "Тольятти" и ТАУ в рамках соглашения стало объединение усилий для совместной подготовки специалистов, обладающих высокой квалификацией, гибкими профессиональными навыками и активной гражданской позицией.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Роль знаний и профессионального образования в долгосрочном развитии Тольятти и Самарской области сложно переоценить. Это тот фундамент, на котором базируется экономическое развитие и будущее нашего региона и нашей страны, - считает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Поэтому соглашение между ОЭЗ "Тольятти" и ТАУ - это очень своевременный и востребованный шаг, который, безусловно, приведет к синергическому эффекту. Объединение усилий в подготовке специалистов поможет не только повысить качество и конкурентоспособность профессионального образования, но и обеспечить молодые кадры гарантированной работой, а предприятия ОЭЗ - компетентными и высококвалифицированными сотрудниками".

Договор между флагманской инвестплощадкой региона и вузом предусматривает развитие системы качественного и непрерывного образования на базе академии, с учетом потребностей ОЭЗ "Тольятти", города и Самарской области в целом. Отдельные образовательные программы ТАУ будут адаптированы к запросам резидентов Особой экономической зоны, благодаря чему увеличится количество востребованных специалистов-выпускников. Для студентов и слушателей академии будет организована практическая подготовка и стажировка на предприятиях, расположенных в ОЭЗ "Тольятти", а затем оказано содействие в трудоустройстве.

Кроме того, стороны намерены сотрудничать в сфере новых комплексных направлений научных исследований, инноваций и интеграции высшего образования, науки и производственных процессов. ОЭЗ и ТАУ будут обмениваться опытом, проводить совместные семинары, круглые столы, лекции и встречи, в том числе с ведущими российскими и зарубежными представителями научного мира и бизнес-сообщества.

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