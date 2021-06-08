ОЭЗ "Тольятти" и Тольяттинская академия управления объединили усилия в сфере подготовки кадров

Руководство Особой экономической зоны "Тольятти" и Тольяттинской академии управления подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере подготовки кадров. Основной задачей руководства ОЭЗ "Тольятти" и ТАУ в рамках соглашения стало объединение усилий для совместной подготовки специалистов, обладающих высокой квалификацией, гибкими профессиональными навыками и активной гражданской позицией.
"Роль знаний и профессионального образования в долгосрочном развитии Тольятти и Самарской области сложно переоценить. Это тот фундамент, на котором базируется экономическое развитие и будущее нашего региона и нашей страны, - считает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Поэтому соглашение между ОЭЗ "Тольятти" и ТАУ - это очень своевременный и востребованный шаг, который, безусловно, приведет к синергическому эффекту. Объединение усилий в подготовке специалистов поможет не только повысить качество и конкурентоспособность профессионального образования, но и обеспечить молодые кадры гарантированной работой, а предприятия ОЭЗ - компетентными и высококвалифицированными сотрудниками".
Договор между флагманской инвестплощадкой региона и вузом предусматривает развитие системы качественного и непрерывного образования на базе академии, с учетом потребностей ОЭЗ "Тольятти", города и Самарской области в целом. Отдельные образовательные программы ТАУ будут адаптированы к запросам резидентов Особой экономической зоны, благодаря чему увеличится количество востребованных специалистов-выпускников. Для студентов и слушателей академии будет организована практическая подготовка и стажировка на предприятиях, расположенных в ОЭЗ "Тольятти", а затем оказано содействие в трудоустройстве.
Кроме того, стороны намерены сотрудничать в сфере новых комплексных направлений научных исследований, инноваций и интеграции высшего образования, науки и производственных процессов. ОЭЗ и ТАУ будут обмениваться опытом, проводить совместные семинары, круглые столы, лекции и встречи, в том числе с ведущими российскими и зарубежными представителями научного мира и бизнес-сообщества.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html