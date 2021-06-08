Сотрудники самарского отделения Почты России прошли вакцинацию от COVID-19

Руководство регионального почтового управления организовало вакцинацию сотрудников в медпункте Самарского почтамта на улице Ленинградской.

Как рассказал заместитель директора макрорегиона Волга АО "Почта России" Александр Шелковников, мероприятие по вакцинации против коронавируса проведено по заявкам сотрудников.

"Ранее наше предприятие обеспечило вакцинацию своих работников на базе лечебных учреждений области, сейчас провакцинировано порядка 400 сотрудников, в ближайшее время еще 420 человек пройдут вакцинацию. Наши сотрудники активно работают с людьми, мы в первую очередь должны обеспечить их безопасность с помощью профилактических прививок", - отметил замдиректора.

"Хочу обезопасить себя, своих коллег, родных. Настроен положительно и настраиваю своих сотрудников защититься от инфекции и поберечь своих клиентов. Среди наших клиентов много пожилых, они в зоне риска. Очень удобно все организовано, нас обследовали, осмотрели, можно, не отрываясь от работы, быстро и без очереди пройти врачебный осмотр и сделать прививку", - рассказал руководитель отделения почтовой связи №81 Самары Николай Мурзабаев.

"Для меня важно, что вакцинацию можно пройти на рабочем месте, - добавила заместитель начальника отделения связи №35 Самары Рамиля Шарипова. - Это удобно, и это необходимо, так как мы общаемся с большим количеством клиентов".