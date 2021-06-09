Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2021, сообщает Чемпионат.com.

В четвертьфинальной стадии турнира Павлюченкова (31) в трех сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (21) со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7. Встреча продлилась 2 часа 35 минут.

Россиянка пять раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Рыбакиной - пять эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

За право выйти в финал "Ролан Гаррос" Павлюченкова поборется с представительницей Словении Тамарой Зиданшек.