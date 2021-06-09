Под Самарой электричка сбила двух железнодорожников

Днем 8 июня в Самарской области на 1133 км ж/д перегона Алексеевская - Кинель КбшЖД электричка Кротовка - Самара сбила двух железнодорожников. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, мужчины замеряли параметры рельсов колеи. Машинист поезда применил экстренное торможение и сигналил, но не смог избежать столкновения. В результате один железнодорожник погиб, второго доставили в больницу.

По факту случившегося Приволжское СУ на транспорте СК РФ начало доследственную проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение, с целью недопущения повторения подобных случаев в железную дорогу будет направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных происшествий, и усилении контроля за работой подчиненных", - отметили в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.