Под Самарой электричка сбила двух железнодорожников

Днем 8 июня в Самарской области на 1133 км ж/д перегона Алексеевская - Кинель КбшЖД электричка Кротовка - Самара сбила двух железнодорожников. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, мужчины замеряли параметры рельсов колеи. Машинист поезда применил экстренное торможение и сигналил, но не смог избежать столкновения. В результате один железнодорожник погиб, второго доставили в больницу.
По факту случившегося Приволжское СУ на транспорте СК РФ начало доследственную проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение, с целью недопущения повторения подобных случаев в железную дорогу будет направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных происшествий, и усилении контроля за работой подчиненных", - отметили в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.
Последние комментарии
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.
Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.