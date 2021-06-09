В самарском с. Задельное обгорели два автомобиля

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Во вторник, 8 июня, около 12:37 начался пожар на ул. Восточной, 41б в с. Задельное пос. Прибрежный в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.