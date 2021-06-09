"РКС-Самара" поощрит добросовестных абонентов

"РКС-Самара" объявляет о старте новой поощрительной акции для добросовестных абонентов.
Весь июнь 2021 года в Самаре действует акция для абонентов, у которых нет долгов за холодное водоснабжение и водоотведение (или для тех, кто готов с ними расстаться). Для участия необходимо до 30 июня внести полугодовую плату за воду: оплатить квитанцию за май 2021 года и сделать авансовый платеж, равный пятикратному начислению за май. Общий платеж должен быть не менее 500 рублей.
Все участники акции "Заплати за воду - отдыхай с удовольствием" получают на свой лицевой счет в "РКС-Самара" 100 рублей и автоматически становятся участниками второго этапа акции - розыгрыша подарочных сертификатов в магазины города и путевки в один из самарских санаториев. Подведение итогов пройдет в конце июля 2021 года.
Условия просты. Платить все равно придется. Но все, кто примет участие в акции, получат приятные бонусы, возможность получить дополнительные призы, а главное - все лето уже могут не вспоминать об оплате.
Стоит отметить, что в этом году самарцев ждет новшество - для участия в акции (после оплаты аванса) не нужно приходить в центры обслуживания клиентов с подтверждающими документами. Программное обеспечение "РКС-Самара" позволит автоматически определить всех абонентов, сделавших авансовый платеж. С победителями свяжутся сотрудники компании, а информация о розыгрыше и видео будут размещены на сайте samcomsys.ru.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.