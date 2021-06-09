"РКС-Самара" поощрит добросовестных абонентов

"РКС-Самара" объявляет о старте новой поощрительной акции для добросовестных абонентов.

Весь июнь 2021 года в Самаре действует акция для абонентов, у которых нет долгов за холодное водоснабжение и водоотведение (или для тех, кто готов с ними расстаться). Для участия необходимо до 30 июня внести полугодовую плату за воду: оплатить квитанцию за май 2021 года и сделать авансовый платеж, равный пятикратному начислению за май. Общий платеж должен быть не менее 500 рублей.

Все участники акции "Заплати за воду - отдыхай с удовольствием" получают на свой лицевой счет в "РКС-Самара" 100 рублей и автоматически становятся участниками второго этапа акции - розыгрыша подарочных сертификатов в магазины города и путевки в один из самарских санаториев. Подведение итогов пройдет в конце июля 2021 года.

Условия просты. Платить все равно придется. Но все, кто примет участие в акции, получат приятные бонусы, возможность получить дополнительные призы, а главное - все лето уже могут не вспоминать об оплате.

Стоит отметить, что в этом году самарцев ждет новшество - для участия в акции (после оплаты аванса) не нужно приходить в центры обслуживания клиентов с подтверждающими документами. Программное обеспечение "РКС-Самара" позволит автоматически определить всех абонентов, сделавших авансовый платеж. С победителями свяжутся сотрудники компании, а информация о розыгрыше и видео будут размещены на сайте samcomsys.ru.