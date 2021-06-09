Предприятия Роснефти отмечены наградами творческого конкурса "Зеленая Весна-2021"

Новокуйбышевский НПЗ и Саратовский НПЗ, которые входят в блок нефтепереработки НК "Роснефть", стали победителями творческого конкурса, проведенного в рамках Всероссийской экологической акции "Зеленая Весна-2021" в номинациях "Лучший видеоролик" и "Зеленая строка".

"Роснефть" ежегодно участвует в экологических инициативах. В этом году в "Зеленой весне" приняли участие сотрудники Центрального аппарата Компании и более 50 дочерних обществ.

Новокуйбышевский и Саратовский НПЗ одержали победу в творческом конкурсе "Я - участник "Зеленой Весны-2021" в двух номинациях из трех заявленных. Оргкомитет "Зеленой Весны" оценил актуальность тем и творческий подход в представленных конкурсных работах. Так, видеоролик Новокуйбышевского НПЗ, по мнению жюри, раскрывает тему "экологического просвещения и воспитания подрастающего поколения". В конкурсной работе Саратовского НПЗ "Зеленая строка" наиболее ярко освещена тема экологического волонтерства на предприятии.

Новокуйбышевский и Саратовский НПЗ приняли активное участие в "Зеленой весне": участниками масштабных экологических акций стали более чем пять тысяч работников предприятий, члены их семей и ветераны. Эковолонтеры провели субботники по уборке территории в своих городах, организовали акцию по очистке берегов Волги, приняли участие в плоггинг-забеге по сбору мусора в парковых зонах и высадили деревья в прогулочных местах горожан.

На Новокуйбышевском и Саратовском НПЗ действует Интегрированная Система Менеджмента, соответствующая требованиям стандартов ISO 14001 в области экологии. Предприятия проводят масштабную работу по внедрению энергосберегающих технологий, повышению уровня экологической культуры на территории присутствия, пропаганде идей по защите окружающей среды.

https://www.rosneft.ru/press/news/item/206613/