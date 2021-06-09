Сотрудники Самаранефтегаза благоустроили родник в Безенчукском районе

В преддверии Международного дня очистки водоемов, который в этом году пришелся на 6 июня, инициативная группа сотрудников "Самаранефтегаза" провела акцию по благоустройству ключа рядом с селом Преображенка Безенчукского района.

Живи, родник, живи!

В Самарской области более чем полторы тысячи родников, но обустроена из них едва ли половина. А ведь именно благодаря им шло освоение территорий, росли поселения. В нашем регионе проблемы с хорошей питьевой водой были всегда - в большинстве поселений вода из колодцев и скважин сильно минерализована. Поэтому родники - настоящее спасение. И сегодня, когда проблема обеспечения питьевой водой решается комплексно, родники все равно остаются центрами притяжения - люди приезжают в живописные места отдохнуть.

По словам главы городского поселения Осинки Сергея Бузуева, в конце XIX века судьбу этих земель определило их наличие. Преображенские озера, где проводят летние выходные местные жители, питают как раз те самые родники, благодаря которым родилось поселение.

Привели в порядок

Природный ключ, который находится у подножия склона неподалеку от села Преображенка, нефтяники решили благоустроить. Начали, разумеется, с уборки мусора и сухих веток. Изготовили и установили защитный короб, чтобы родник не засорялся, и поставили рядом небольшой столик для тех, кто приезжает сюда за водой. А чтобы было удобно спуститься к роднику, смонтировали к нему прочную лестницу.

АО "Самаранефтегаз" (дочернее предприятие ПАО "НК "Роснефть") давно и успешно сотрудничает с муниципалитетами региона. В рамках социально-экономического партнерства были восстановлены и обустроены природные источники в Богатовском, Борском, Исаклинском, Сергиевском, Шенталинском и Шигонском районах Самарской области. В прошлом году сотрудники привели в порядок территорию родника в Кинельском районе.

На защите природы

Основываясь на принципах устойчивого развития, предприятие уделяет серьезное внимание экологии и увеличивает зону ответственности за сохранение природных ресурсов.

"Охрана окружающей среды - приоритетное направление деятельности предприятия, - считает Максим Паис, начальник управления охраны окружающей среды АО "Самаранефтегаз". - Вопросам экологии мы уделяем особое внимание - поддерживаем природоохранные инициативы общественных организаций, помогаем в реализации крупных экологических проектов. Коллектив самарских нефтяников ежегодно восполняет биоресурсы речной фауны, выпуская в Волгу мальков стерляди, сазана, толстолобика, а также активно участвует во всевозможных акциях экологической направленности, таких как всероссийский экологический субботник "Зеленая весна", "Всероссийский день посадки леса", "Всемирный день чистоты", "Сад памяти". Наша цель - рациональное использование природных ресурсов, снижение воздействия на окружающую среду, максимальное сохранение целостности ландшафтов в регионах производственной деятельности предприятия".