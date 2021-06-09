Банк "Открытие": 11 июня ключевая ставка будет повышена до 5,5%

Данные по российской инфляции за май, опубликованные 7 июня, оказались выше уровня марта-апреля (в среднем 0,62%), ожиданий экспертов и оценок Росстата (0,61% м/м) на основе еженедельного мониторинга цен по сокращенному списку товаров и услуг - представителей. Наблюдаемое ускорение роста цен во многом связано с неожиданным подорожанием плодоовощной продукции (+2,9% м/м по сравнению с -0,4% в мае 2020 г.), резким ростом цен на строительную продукцию (5,0% м/м) и услуги гостиниц (+6,7%). Но даже при элиминировании общего вклада этих товаров в прирост цен (около четверти месячного прироста, или 0,2 п.п.), годовой темп роста все равно заметно возрос бы (до 5,8% г/г) по сравнению с концом апреля (5,5% г/г). При этом высокий рост цен на услуги гостиниц наверняка продолжится, учитывая сохраняющиеся ограничения на выездной туризм и нехватку подготовленной гостиничной инфраструктуры на юге России. Потенциал дальнейшего роста на строительную продукцию остается неясным: рост розничных цен к уровню мая 2019 г. уже составил более 18%, притом что цены производителей металлургической продукции, неметаллической минеральной продукции и в лесоводстве задва года выросли на 28%, 8% и 12%, соответственно.
Сохранение высоких цен на мировых товарных рынках - как в отношении металлов, так и в отношении сельскохозяйственных товаров - и распространенные на рынках ожидания сохранения текущих цен или даже их роста не дают регулятору твердых оснований ожидать их скорого замедления и будут подталкивать ключевую ставку к верхней границе нейтрального диапазона.
На финансовом рынке сформировались ожидания средней величины ключевой ставки в следующие три месяца на уровне 5,7%, что в целом соответствует траектории, при которой она будет повышена до 5,5% на заседании 11 июня и до 6,0% на заседании 27 июля, либо увеличена до уровня 5,75% уже на ближайшем заседании. Рыночные ожидания на конец 2021 года соответствуют уже оценке 6,75-7% по сравнению с 6-6,25% после заседания 23 апреля, что заметно выше прогноза Банка России по ключевой ставке. Форвардные долгосрочные ставки изменились незначительно - с 7,1 до 7,2%.
Дальнейший рост ключевой ставки приведет к снижению спреда между долгосрочными и краткосрочными ставками, за которым последует опережающий рост коротких ставок привлечения средств по сравнению с кредитными ставками. Кроме того, это негативно скажется на чистой процентной марже банковского бизнеса и будет способствовать ужесточению конкуренции за крупный бизнес долгового рынка и классического кредитования - не в пользу последнего.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.