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Здравоохранение Общество

Студенты и преподаватели СГСПУ сделали прививки от COVID-19

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Медицинская бригада Клиник Самарского государственного медицинского университета провела вакцинацию студентов и сотрудников Самарского государственного социально-педагогического университета от новой коронавирусной инфекции.

"Наши студенты понимают, что вакцинацию пройти надо, так как вуз у нас специфический, наши студенты после сдачи сессии направляются в оздоровительные школьные и загородные лагеря работать с детьми, с их родителями, выезжают в экспедиции, и вакцинация им необходима, - подчеркнул проректор по научно-исследовательской работе социально-педагогического университета Александр Репинецкий. - Растет и число вакцинированных педагогов".

"Мы много контактируем с людьми - студентами, преподавателями, поэтому я решила вакцинироваться, тем более что к нам выехал мобильный медпункт вакцинации, это очень удобно", - говорит профессор кафедры биологии, экологии и методики обучения вуза Вера Соловьева.

Никита Рыков, студент 1-го курса исторического факультета Самарского государственного социально-педагогического университета решил вакцинироваться, чтобы защитить от инфекции своих близких, особенно пожилых людей. Студентка 4-го курса факультета иностранных языков Юлия Терешина пришла сделать прививку, так как коронавирусом уже переболела и больше не хочет испытывать судьбу. "Очень хорошо, что медпункт позволяет никуда не ездить, не записываться, а зайти между парами, сделать прививку и быть спокойной за себя и своих близких", - заметила она.

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