Студенты и преподаватели СГСПУ сделали прививки от COVID-19

Медицинская бригада Клиник Самарского государственного медицинского университета провела вакцинацию студентов и сотрудников Самарского государственного социально-педагогического университета от новой коронавирусной инфекции.
"Наши студенты понимают, что вакцинацию пройти надо, так как вуз у нас специфический, наши студенты после сдачи сессии направляются в оздоровительные школьные и загородные лагеря работать с детьми, с их родителями, выезжают в экспедиции, и вакцинация им необходима, - подчеркнул проректор по научно-исследовательской работе социально-педагогического университета Александр Репинецкий. - Растет и число вакцинированных педагогов".
"Мы много контактируем с людьми - студентами, преподавателями, поэтому я решила вакцинироваться, тем более что к нам выехал мобильный медпункт вакцинации, это очень удобно", - говорит профессор кафедры биологии, экологии и методики обучения вуза Вера Соловьева.
Никита Рыков, студент 1-го курса исторического факультета Самарского государственного социально-педагогического университета решил вакцинироваться, чтобы защитить от инфекции своих близких, особенно пожилых людей. Студентка 4-го курса факультета иностранных языков Юлия Терешина пришла сделать прививку, так как коронавирусом уже переболела и больше не хочет испытывать судьбу. "Очень хорошо, что медпункт позволяет никуда не ездить, не записываться, а зайти между парами, сделать прививку и быть спокойной за себя и своих близких", - заметила она.
Последние комментарии
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966