Анастасия Павлюченкова завершила выступление на "Ролан Гаррос" в парном разряде

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина из Казахстана проиграли в четвертьфинале парного разряда "Ролан Гаррос" Магде Линетт (Польша) и Бернарде Пера (США) со счетом 5:7, 6:4, 4:6, пишет Чемпионат.com.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. Победительницы выполнили 2 подачи навылет, допустили 6 двойных ошибок и сделали 6 брейков. Павлюченкова и Рыбакина сделали 5 эйсов, совершили 5 двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта.