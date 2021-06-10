16 человек ликвидировали крупный пожар в Самарской области

В среду, 9 июня, примерно в 10:52, начался пожар на ул. Октябрьской, 22 на ж/д станции Клявлино. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом и постройки во дворе на площади 200 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". В тушении участвовали 16 человек, которые ликвидировали возгорание в 12:22.

Данных о пострадавших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают.