Житель Самарской области может понести уголовную ответственность за "шутку" о теракте

В Чапаевске Самарской области возбудили уголовное дело по факту ложного сообщения о теракте, сообщает региональное ГУ МВД.

В марте 2021 г. неизвестный сообщил в экстренную службу "112" о том, что на ул. Производственной находится опасное устройство. Полицейские эвакуировали более 300 человек, обследовали территорию и не обнаружили ничего опасного.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность звонившего - 60-летнего мужчины. Подозреваемый рассказал дознавателям, что был пьян и решил пошутить.