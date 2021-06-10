Армен Бенян: "Вакцинация - это еще недооцененный обществом инструмент выживания"

Для достижения к сентябрю планового показателя в 60% привитых жителей в Самарской области необходимо вакцинировать более чем 11 тыс. человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян во время встречи с журналистами и блогерами, прошедшей в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства.

Во встрече также участвовали руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний минздрава Элла Малютина, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Елена Стребкова и главный внештатный специалист по онкологии Андрей Орлов.

Армен Бенян отметил, что в регионе создана вся инфраструктура, чтобы каждый житель Самарской области мог пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, причем в удобное для него время. Так, в регионе функционируют 168 пунктов вакцинации, среди которых есть мобильные, а также круглосуточные. Работают выездные бригады, чтобы прививать инвалидов на дому.

Но нужного темпа роста числа привитых, несмотря на все принятые меры, достичь пока не удалось.

"Вакцинация - это еще недооцененный обществом инструмент выживания", - заметил по этому поводу министр.

Обсуждали на встрече и тему диспансеризации. Журналисты интересовались, нужно ли перед прививкой проходить полное обследование, не усугубит ли она еще, возможно, не выявленные у пациента болезни, например, скрытую онкологию.

"Рак не является противопоказанием для вакцинации", - отметил Андрей Орлов.

"Злокачественные образования, даже верифицированные, не являются противопоказанием для вакцинации. Данных о том, что прививка каким-то образом может спровоцировать ускоренный рост еще не выявленного новообразования, сегодня нет. Безопасность вакцины обусловливается в том числе этим фактором", - уточнил министр.

Эксперты подчеркнули, что диспансеризацию проходить крайне важно даже вне связи с прививкой.

"В Самарской области созданы все условия, чтобы совместить в один день проведение и вакцинации, и диспансеризации. Это вполне возможно сделать и в городах, и на селе. С февраля 2021 года мы возобновили диспансеризацию, и уже были выявлены 44 случая рака на ранних стадиях", - уточнила Элла Малютина.



Отвечая на вопрос о побочных эффектах вакцин, Елена Стребкова сообщила, что в основном побочные действия встречаются в первый день вакцинации, имеют кратковременный характер, купируются очень легко и в течение суток практически полностью проходят.

"Говорить о побочных эффектах в виде тромбозов не приходится, мы таких реакций не наблюдаем, - заявила она. - В стране привито уже около 18 миллионов человек. Если бы такие случаи были, они бы уже давно были всем известны".

Обсудили и связь коронавируса и внебольничной пневмонии. Медики подтвердили кратный рост пневмонии в минувшем году и указали, что новый вирус в ряде случаев становится ее причиной.

"Инфекция буквально на третьи сутки становится вирусно-бактериальной. Принимая таких пациентов, мы уже не видим вируса, но зато видим внебольничную бактериальную пневмонию. В 30-35 процентах случаев причиной является именно коронавирус. В остальных это бактериальные компоненты", - отметил Бенян.

Специалистов спрашивали и о том, нужно ли прививаться тем, кто уже переболел ковидом.

"Мы рекомендуем прививаться спустя шесть месяцев после болезни. Однако пока у медицины нет точных данных о том, какое же количество антител является абсолютно достаточным для того, чтобы говорить, что иммунитет слабый, напряженный или достаточный. Наличие заболевания в анамнезе не является сдерживающим фактором для вакцинации. Мы регистрируем случаи повторных заболеваний. Этот факт служит лучшим обоснованием необходимости вакцинации уже после перенесенного COVID-19", - заключил Бенян.

Эксперты отмечают рост числа вакцинированных от пневмококка: с 10-11 тыс. человек в предшествующие годы, этот показатель вырос до 20 тысяч. В этом году планируется привить от пневмококка уже более 80 тысяч человек.

Напомним, по информации министерства здравоохранения Самарской области, прививку от коронавируса сделали более чем 427 тыс. человек.