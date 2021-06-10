Армен Бенян: "Вакцинация - это еще недооцененный обществом инструмент выживания"

Для достижения к сентябрю планового показателя в 60% привитых жителей в Самарской области необходимо вакцинировать более чем 11 тыс. человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян во время встречи с журналистами и блогерами, прошедшей в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства.
Во встрече также участвовали руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний минздрава Элла Малютина, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Елена Стребкова и главный внештатный специалист по онкологии Андрей Орлов.
Армен Бенян отметил, что в регионе создана вся инфраструктура, чтобы каждый житель Самарской области мог пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, причем в удобное для него время. Так, в регионе функционируют 168 пунктов вакцинации, среди которых есть мобильные, а также круглосуточные. Работают выездные бригады, чтобы прививать инвалидов на дому.
Но нужного темпа роста числа привитых, несмотря на все принятые меры, достичь пока не удалось.
"Вакцинация - это еще недооцененный обществом инструмент выживания", - заметил по этому поводу министр.
Обсуждали на встрече и тему диспансеризации. Журналисты интересовались, нужно ли перед прививкой проходить полное обследование, не усугубит ли она еще, возможно, не выявленные у пациента болезни, например, скрытую онкологию.
"Рак не является противопоказанием для вакцинации", - отметил Андрей Орлов.
"Злокачественные образования, даже верифицированные, не являются противопоказанием для вакцинации. Данных о том, что прививка каким-то образом может спровоцировать ускоренный рост еще не выявленного новообразования, сегодня нет. Безопасность вакцины обусловливается в том числе этим фактором", - уточнил министр.
Эксперты подчеркнули, что диспансеризацию проходить крайне важно даже вне связи с прививкой.
"В Самарской области созданы все условия, чтобы совместить в один день проведение и вакцинации, и диспансеризации. Это вполне возможно сделать и в городах, и на селе. С февраля 2021 года мы возобновили диспансеризацию, и уже были выявлены 44 случая рака на ранних стадиях", - уточнила Элла Малютина.
Отвечая на вопрос о побочных эффектах вакцин, Елена Стребкова сообщила, что в основном побочные действия встречаются в первый день вакцинации, имеют кратковременный характер, купируются очень легко и в течение суток практически полностью проходят.
"Говорить о побочных эффектах в виде тромбозов не приходится, мы таких реакций не наблюдаем, - заявила она. - В стране привито уже около 18 миллионов человек. Если бы такие случаи были, они бы уже давно были всем известны".
Обсудили и связь коронавируса и внебольничной пневмонии. Медики подтвердили кратный рост пневмонии в минувшем году и указали, что новый вирус в ряде случаев становится ее причиной.
"Инфекция буквально на третьи сутки становится вирусно-бактериальной. Принимая таких пациентов, мы уже не видим вируса, но зато видим внебольничную бактериальную пневмонию. В 30-35 процентах случаев причиной является именно коронавирус. В остальных это бактериальные компоненты", - отметил Бенян.
Специалистов спрашивали и о том, нужно ли прививаться тем, кто уже переболел ковидом.
"Мы рекомендуем прививаться спустя шесть месяцев после болезни. Однако пока у медицины нет точных данных о том, какое же количество антител является абсолютно достаточным для того, чтобы говорить, что иммунитет слабый, напряженный или достаточный. Наличие заболевания в анамнезе не является сдерживающим фактором для вакцинации. Мы регистрируем случаи повторных заболеваний. Этот факт служит лучшим обоснованием необходимости вакцинации уже после перенесенного COVID-19", - заключил Бенян.
Эксперты отмечают рост числа вакцинированных от пневмококка: с 10-11 тыс. человек в предшествующие годы, этот показатель вырос до 20 тысяч. В этом году планируется привить от пневмококка уже более 80 тысяч человек.
Напомним, по информации министерства здравоохранения Самарской области, прививку от коронавируса сделали более чем 427 тыс. человек.
Последние комментарии
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966