Губернатор: Реконструкцию НФС в Большеглушицком районе нужно завершить досрочно

В четверг, 10 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Большеглушицком районе проверил качество работ по реконструкции насосно-фильтровальной станции, ввод в эксплуатацию которой позволит обеспечить качественной питьевой водой более чем 9 тыс. жителей.

Насосно-фильтровальная станция в Большой Глушице была введена в эксплуатацию еще в 1971 году. Капитальный ремонт на ней не проводился, и станция находилась в аварийном состоянии. В прошлом году приступили к реконструкции системы водоснабжения, и сегодня техническая готовность объекта составляет 40,5%: проведен монтаж технологических сетей внутри здания насосно-фильтровальной станции, реконструкция здания НФС, подготавливаются к замене осветлители и рециркуляторы, идет строительство расходной емкости 850 кубов.

Работы на объекте ведутся по федеральному проекту "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

По плану, НФС должны ввести в эксплуатацию до конца 2022 года. Глава Большеглушицкого района Валерий Анцинов доложил губернатору, что сегодня наблюдается небольшое отставание от графика, так как торги прошли позже, чем планировалось. Впредь отклонений не будет, бригады уже наверстывают срок.

Дмитрий Азаров поставил задачу - сдать объект до 1 июля 2022 года. "Объект очень важен для людей, здесь каждый день имеет значение. Необходимо сделать все возможное, чтобы завершить работы в первом полугодии", - подчеркнул губернатор. Подрядчик заверил, что при усилении количественного состава бригады результат вполне достижим.

В регионе планомерно решаются вопросы улучшения экологической ситуации, в том числе повышения качества питьевой воды. В 2021 году начинаются работы на четырех новых объектах, два из которых находятся в Нефтегорске и по одному - в Отрадном и в Большечерниговском районе. В совокупности реализация этих проектов позволит обеспечить качественной питьевой водой более чем 60 тыс. человек.