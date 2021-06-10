16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор: Реконструкцию НФС в Большеглушицком районе нужно завершить досрочно Дмитрий Азаров оценил, как в Большой Глушице развивается спортивная инфраструктура Дмитрий Азаров проверил качество жилья, построенного для переселения граждан из аварийных домов Дмитрий Азаров проверил организацию детского отдыха в загородных оздоровительных лагерях Проблемы самарских обманутых дольщиков планируется решить до конца 2023 года

Губернатор Власть и политика

Губернатор: Реконструкцию НФС в Большеглушицком районе нужно завершить досрочно

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 10 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Большеглушицком районе проверил качество работ по реконструкции насосно-фильтровальной станции, ввод в эксплуатацию которой позволит обеспечить качественной питьевой водой более чем 9 тыс. жителей.

Насосно-фильтровальная станция в Большой Глушице была введена в эксплуатацию еще в 1971 году. Капитальный ремонт на ней не проводился, и станция находилась в аварийном состоянии. В прошлом году приступили к реконструкции системы водоснабжения, и сегодня техническая готовность объекта составляет 40,5%: проведен монтаж технологических сетей внутри здания насосно-фильтровальной станции, реконструкция здания НФС, подготавливаются к замене осветлители и рециркуляторы, идет строительство расходной емкости 850 кубов.

Работы на объекте ведутся по федеральному проекту "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

По плану, НФС должны ввести в эксплуатацию до конца 2022 года. Глава Большеглушицкого района Валерий Анцинов доложил губернатору, что сегодня наблюдается небольшое отставание от графика, так как торги прошли позже, чем планировалось. Впредь отклонений не будет, бригады уже наверстывают срок.

Дмитрий Азаров поставил задачу - сдать объект до 1 июля 2022 года. "Объект очень важен для людей, здесь каждый день имеет значение. Необходимо сделать все возможное, чтобы завершить работы в первом полугодии", - подчеркнул губернатор. Подрядчик заверил, что при усилении количественного состава бригады результат вполне достижим.

В регионе планомерно решаются вопросы улучшения экологической ситуации, в том числе повышения качества питьевой воды. В 2021 году начинаются работы на четырех новых объектах, два из которых находятся в Нефтегорске и по одному - в Отрадном и в Большечерниговском районе. В совокупности реализация этих проектов позволит обеспечить качественной питьевой водой более чем 60 тыс. человек.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ekaterina Belskaya 19 мая 2021 22:15 Виктория Каткова: Губернатор дал конкретные инструменты помощи жителям в вопросах ЖКХ

ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.

Георгий Семашко 17 мая 2021 20:42 Дарья Кислицына: Дмитрий Азаров изначально сделал акцент на стратегических вопросах развития и решении проблем региона

Апофеоз пустословия.

Дмитрий Миленин 29 апреля 2021 18:28 В Самаре открылся региональный центр "Мой бизнес"

расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:16 В Самарской области разработают проекты под гранты президентского фонда культурных инициатив

нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4