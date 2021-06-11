Анастасия Павлюченкова вышла в финал "Ролан Гаррос"

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова впервые в карьере стала финалисткой Открытого чемпионата Франции. До того ее лучшим результатом на турнирах "Большого шлема" был четвертьфинал, пишет championat.com.

В полуфинальном матче "Ролан Гаррос" Павлюченкова в двух сетах обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек со счетом 7:5, 6:3. Встреча продлилась 1 час 35 минут.

Павлюченкова 3 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Зиданшек — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

За титул чемпионки "Ролан Гаррос" Павлюченкова поборется с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Мария Саккари (Греция).

Прошлогодней чемпионкой турнира является представительница Польши Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах — 6:4, 6:1.