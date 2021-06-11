Анастасия Павлюченкова вышла в финал "Ролан Гаррос"

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова впервые в карьере стала финалисткой Открытого чемпионата Франции. До того ее лучшим результатом на турнирах "Большого шлема" был четвертьфинал, пишет championat.com.
В полуфинальном матче "Ролан Гаррос" Павлюченкова в двух сетах обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек со счетом 7:5, 6:3. Встреча продлилась 1 час 35 минут.
Павлюченкова 3 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Зиданшек — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
За титул чемпионки "Ролан Гаррос" Павлюченкова поборется с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Мария Саккари (Греция).
Прошлогодней чемпионкой турнира является представительница Польши Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах — 6:4, 6:1.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.