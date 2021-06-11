Ликвидирован крупный пожар в строящемся корпусе базы отдыха под Тольятти

В пятницу, 11 июня, в 0:16 был ликвидирован пожар в строящемся корпусе базы отдыха на ул. Звездной, 45 "а" в с. Ягодное Ставропольского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о данном пожаре поступило в чрезвычайные службы в четверг 10 июня в 20:50.

На месте происшествия горел строящийся корпус базы отдыха на площади 200 кв м. В чрезвычайно службе уточняли, что турбаза не функционирует, а только строится.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В тушении участвовали 23 человека, которые локализовали пожар в 23:29, а полностью ликвидировали его в 0:16 уже 11 июня.

В региональном управлении МЧС России так же сообщали, что пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.