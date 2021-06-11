Ликвидирован крупный пожар в строящемся корпусе базы отдыха под Тольятти

В пятницу, 11 июня, в 0:16 был ликвидирован пожар в строящемся корпусе базы отдыха на ул. Звездной, 45 "а" в с. Ягодное Ставропольского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Сообщение о данном пожаре поступило в чрезвычайные службы в четверг 10 июня в 20:50.
На месте происшествия горел строящийся корпус базы отдыха на площади 200 кв м. В чрезвычайно службе уточняли, что турбаза не функционирует, а только строится.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В тушении участвовали 23 человека, которые локализовали пожар в 23:29, а полностью ликвидировали его в 0:16 уже 11 июня.
В региональном управлении МЧС России так же сообщали, что пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся