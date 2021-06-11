Самарский металлургический завод вышел в эколидеры

В 2020 году Самарский металлургический завод (Арконик СМЗ) улучшил экологические показатели по всем основным параметрам, включая потребление воды (-13%), электроэнергии (-6%) и газа (-7%), и подтвердил соответствие требованиям международного экологического стандарта ISO 14001.

Такие результаты выглядят внушительно на фоне постоянно растущих объемов производства. Это позволило предприятию занять первое место в региональном конкурсе "ЭкоЛидер" в номинации "Промышленный гигант". Дополнительные баллы заводу принесли благотворительные проекты по сохранению уникальной природы в заповеднике "Самарская Лука", реализуемые при поддержке корпоративного фонда Arconic.

На предприятии отметили, что завод одним из первых в регионе прошел аудит ISO 14001 в 2003 году. А в 2020 году Арконик СМЗ получил профессиональное признание от международной организации ASI, разработавшей стандарты ответственного управления производством и сбытом алюминия для предприятия отрасли.

Конкурс проводится министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области с целью выявления и распространения лучших природоохранных практик. Торжественное награждение состоялось 5 июня и было приурочено ко Дню эколога в России и Всемирному дню окружающей среды.

Символично, что накануне этой даты глобальная корпорация Arconic, в состав которой с 2005 года входит СМЗ, опубликовала отчет по устойчивому развитию и экологическому, социальному и корпоративному управлению за прошлый год. Компания отметила снижение выбросов парниковых газов на 14%, потребления воды на 8% и энергии на 12% на своих заводах по всему миру.

Сокращение углеродного следа продукции значительно повышает ее конкурентность на глобальных рынках. В частности, Арконик СМЗ в прошлом году направил более трети объемов выпуска на экспорт. Сам алюминий считается одним из наиболее экологичных материалов благодаря его техническим характеристикам и возможностям по переработке. К примеру, переработка одной алюминиевой банки сохраняет количество энергии, эквивалентное почти 100 граммам СО2.

С 2005 года "Арконик СМЗ" направил более $40 млн на усовершенствование систем охраны окружающей среды и промышленной безопасности.