16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экоактивистка: "Есть миф, что быть экологичным трудно и неудобно" Плата за ТКО будет взиматься по факту К оздоровлению окружающей среды подключились промышленные гиганты региона В Самарской области построят четыре комплекса по переработке отходов Глава Кинеля: "Мы против мусоросжигательной установки"

Экология Общество

Самарский металлургический завод вышел в эколидеры

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 122
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2020 году Самарский металлургический завод (Арконик СМЗ) улучшил экологические показатели по всем основным параметрам, включая потребление воды (-13%), электроэнергии (-6%) и газа (-7%), и подтвердил соответствие требованиям международного экологического стандарта ISO 14001.

Фото: Арконик СМЗ

Такие результаты выглядят внушительно на фоне постоянно растущих объемов производства. Это позволило предприятию занять первое место в региональном конкурсе "ЭкоЛидер" в номинации "Промышленный гигант". Дополнительные баллы заводу принесли благотворительные проекты по сохранению уникальной природы в заповеднике "Самарская Лука", реализуемые при поддержке корпоративного фонда Arconic.

На предприятии отметили, что завод одним из первых в регионе прошел аудит ISO 14001 в 2003 году. А в 2020 году Арконик СМЗ получил профессиональное признание от международной организации ASI, разработавшей стандарты ответственного управления производством и сбытом алюминия для предприятия отрасли.

Конкурс проводится министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области с целью выявления и распространения лучших природоохранных практик. Торжественное награждение состоялось 5 июня и было приурочено ко Дню эколога в России и Всемирному дню окружающей среды.

Символично, что накануне этой даты глобальная корпорация Arconic, в состав которой с 2005 года входит СМЗ, опубликовала отчет по устойчивому развитию и экологическому, социальному и корпоративному управлению за прошлый год. Компания отметила снижение выбросов парниковых газов на 14%, потребления воды на 8% и энергии на 12% на своих заводах по всему миру.

Сокращение углеродного следа продукции значительно повышает ее конкурентность на глобальных рынках. В частности, Арконик СМЗ в прошлом году направил более трети объемов выпуска на экспорт. Сам алюминий считается одним из наиболее экологичных материалов благодаря его техническим характеристикам и возможностям по переработке. К примеру, переработка одной алюминиевой банки сохраняет количество энергии, эквивалентное почти 100 граммам СО2.

С 2005 года "Арконик СМЗ" направил более $40 млн на усовершенствование систем охраны окружающей среды и промышленной безопасности.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир безфамильный 25 мая 2018 15:06 Для самарских рыболовов-любителей введены суточные нормы добычи водных биоресурсов

А можно за сети уголовную ответственность ввести?

Дмитрий Лакоценин 21 мая 2018 08:11 За день из рек области подняли более 300 браконьерских сетей

Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4