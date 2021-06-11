Самарская область вошла в число регионов-лидеров по имущественной поддержке малого бизнеса

Самарская область стала участником общероссийского совещани на тему имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан. Организатором события стала Корпорация МСП. В совещании также участвовали полномочные представители президента РФ, территориальные органы Росимущества, а также 85 субъектов страны.
В ходе совещания были озвучены результаты работы регионов - Самарская область, наряду с Ленинградской, Пензенской, Смоленской областями, а также Краснодарским краем, вошла в число лидеров по предоставлению бизнесу имущественной поддержки. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Организация мероприятия была нацелена на увеличение объемов и обеспечение регулярного выставления на торги публичного имущества, информирования бизнес-сообщества о возможностях имущественной поддержки.
"В Самарской области предприниматели и самозанятые могут рассчитывать на льготную аренду офисов в бизнес-инкубаторах и оборудованные рабочие места в коворкинге регионального центра "Мой бизнес", который мы открыли в Самаре в апреле этого года. Здесь для предпринимателей и самозанятых мы установили нулевую арендную ставку, которая будет действовать до конца 2021 года. Коворкинги также созданы в центрах Сызрани и Новокуйбышевска, местные предприниматели могут подавать заявки и использовать существующую возможность. Во всех центрах "Мой бизнес" предусмотрены комнаты для переговоров и конференц-залы, доступные для предпринимателей, которые нуждаются в площадках для проведения деловых встреч и мероприятий", - рассказал о существующих мерах поддержки министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Узнать все о действующих возможностях имущественной поддержки представители бизнеса могут на сайте mybiz63.ru, а также в региональном центре "Мой бизнес" или по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html