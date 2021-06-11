Самарская область вошла в число регионов-лидеров по имущественной поддержке малого бизнеса

Самарская область стала участником общероссийского совещани на тему имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан. Организатором события стала Корпорация МСП. В совещании также участвовали полномочные представители президента РФ, территориальные органы Росимущества, а также 85 субъектов страны.

В ходе совещания были озвучены результаты работы регионов - Самарская область, наряду с Ленинградской, Пензенской, Смоленской областями, а также Краснодарским краем, вошла в число лидеров по предоставлению бизнесу имущественной поддержки. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Организация мероприятия была нацелена на увеличение объемов и обеспечение регулярного выставления на торги публичного имущества, информирования бизнес-сообщества о возможностях имущественной поддержки.

"В Самарской области предприниматели и самозанятые могут рассчитывать на льготную аренду офисов в бизнес-инкубаторах и оборудованные рабочие места в коворкинге регионального центра "Мой бизнес", который мы открыли в Самаре в апреле этого года. Здесь для предпринимателей и самозанятых мы установили нулевую арендную ставку, которая будет действовать до конца 2021 года. Коворкинги также созданы в центрах Сызрани и Новокуйбышевска, местные предприниматели могут подавать заявки и использовать существующую возможность. Во всех центрах "Мой бизнес" предусмотрены комнаты для переговоров и конференц-залы, доступные для предпринимателей, которые нуждаются в площадках для проведения деловых встреч и мероприятий", - рассказал о существующих мерах поддержки министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Узнать все о действующих возможностях имущественной поддержки представители бизнеса могут на сайте mybiz63.ru, а также в региональном центре "Мой бизнес" или по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63.