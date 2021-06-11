Аналитический центр "Эксперт" присвоил высшую оценку инвестиционному потенциалу ОЭЗ "Тольятти"

Аналитический центр "Эксперт" обнародовал очередной ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ и индустриальных парков России. По итогам 2020 года в рейтинг вошли 117 площадок, которые стали предметом детального изучения специалистов.

В своем послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил важность улучшения состояния инвестиционного и делового климата. "Особую роль в привлечении серьезных капиталов в регион играют созданные у нас инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств", — отмечал глава региона.

Как отмечают аналитики АЦ "Эксперт", основная задача исследования — оценить уровень привлекательности и дружелюбности инвестиционных площадок, чтобы дать инвесторам первоначальный ориентир для выбора места размещения производства.

"Выбирая площадку, инвесторы прежде всего оценивают степень ее готовности и наличие инфраструктуры, смотрят на уровень социально-экономического развития региона, особое внимание уделяют логистическим возможностям субъекта. Так, новым драйвером интереса к ОЭЗ "Тольятти" стало строительство железнодорожной ветки, которое будет завершено уже до конца текущего года. Для многих компаний это стало решающим аргументом в пользу реализации своего проекта именно в Самарской области. В частности, Магнитогорский металлургический комбинат именно по этим соображениям принял решение разместить в ОЭЗ крупный логистический центр. Таким образом, высокая оценка независимых экспертов подтверждается позицией инвесторов. Это значит, что в регионе действительно созданы лучшие условия для частного бизнеса. При этом мы постоянно повышаем планку и продолжаем работать в этом направлении", — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На этот раз эксперты изменили методику и ушли от расчета общего балла оценки привлекательности индустриальной площадки. Анализ проводился на основе сопоставления двух параметров: уровня клиентоориентированности менеджмента и степени инвестиционного потенциала.

Кроме того, все ОЭЗ и промпарки, участвующие в оценке, были распределены в общем рейтинге по группам территорий с наиболее близкими условиями и возможностями для резидентов. С этой целью были выделены пять поясов.

ОЭЗ "Тольятти" оценивалась в рамках 2-го пояса, куда вошли площадки, расположенные в зоне до 120 км от центров экономического роста России и до 250 км от Москвы и Санкт-Петербурга. В эту группу попали 50 сильных региональных особых экономических зон и индустриальных парков.

По итогам исследования высшие оценки по клиентоориентированности менеджмента УК и инвестиционному потенциалу получили только четыре площадки, среди которых — ОЭЗ "Тольятти".

Эксперты высоко оценили спектр развития услуг и сервисов, предоставляемых действующим резидентам, стоимость минимально необходимого набора ресурсов для осуществления производственной деятельности, а также информационную политику управляющей компании.

При анализе инвестиционного потенциала ОЭЗ "Тольятти" специалисты отметили привлекательность размещения производств на территории площадки с точки зрения транспортной доступности, обеспеченность человеческими ресурсами, наличие действующих законодательных преференций для резидентов, а также уровень развития региона в целом.

"2020 год был для всех непростым. Но, несмотря на объективные экономические сложности, ни одно предприятие, расположенное на площадке ОЭЗ "Тольятти", не закрылось, ни один крупный инвестор не изменил своих планов. Более того — открылись новые. Так, пандемия спровоцировала рост инвестиций в проекты, связанные с производством лекарств, защитных средств для медицины. У нас активно развивается фармацевтический кластер, запущен Самарский завод медицинских изделий, который производит уникальную продукцию — одноразовые нитриловые перчатки", — отмечает генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев.