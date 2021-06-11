Для размещения на региональной онлайн-витрине товаров и услуг самозанятые подали уже более 70 заявок

В четверг, 10 июня, в региональном центре "Мой бизнес" состоялась стратегическая сессия по развитию онлайн-площадок для самозанятых и предпринимателей Самарской области. На встрече представители власти и бизнес-сообщества обсудили необходимость содействия в продвижении товаров и услуг самозанятых.

Начинающие предприниматели часто не знают, с чего начать рекламу своей продукции, какие инструменты будут наиболее эффективны, а иногда на старте реализации своего проекта попросту не имеют ресурсов для продвижения. Теперь у пользователей специального налогового режима появилась возможность разместить свои товары и услуги на платформе единого регионального портала господдержки предпринимателей mybiz63.ru. На встрече, участниками которой стали 30 самозанятых, состоялась презентация действующей онлайн-витрины, озвучена процедура получения такого вида поддержки.

Онлайн-витрина товаров и услуг самозанятых начала свою работу с июня. Проект реализуется региональным министерством экономического развития инвестиций по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Напомним, необходимость появления такого ресурса обсуждалась на личной встрече главы региона с плательщиками налога на профессиональный доход в конце апреля этого года. "Я очень рад, что в Самарской области много активных, энергичных предприимчивых людей. Те, кто ведет бизнес, - это люди, готовые брать ответственность за себя и своих близких, трудиться и обеспечивать семьи, - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам встречи. - За прошлый год более чем 40000 людей зарегистрировались как самозанятые. Кто-то сделал шаг из тени, что для меня принципиально важно, потому что когда человек работает в рамках закона, мы готовы создавать условия для развития, оказывать поддержку".

"Проект, предложенный главой региона, уже продемонстрировал свою актуальность и своевременность для пользователей специального налогового режима. Уже через несколько дней после старта работы онлайн-витрины мы получили более 70 заявок на размещение. Новая мера позволит нам поддержать плательщиков налога на профессиональный доход, создать для них дополнительные возможности по поиску новых клиентов и сбыту своей продукции. В Самарской области зарегистрировано уже свыше 59 тысяч самозанятых граждан. И этот показатель только растет, подтверждая благоприятные условия, созданные в регионе, и стремление людей к открытой и прозрачной работе", - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На встрече участники также поговорили о том, кому будет полезна эта онлайн-витрина, какие возможности открываются перед ее "резидентами".

"Онлайн-витрина будет полезна самозанятым гражданам для продвижения своих товаров, а жителям региона - при поиске качественной, уникальной продукции, производимой в Самарской области. Она также станет площадкой для кооперации самозанятых, возникновения новых, совместных творческих проектов. В диалоге с участниками встречи мы выяснили, с какими проблемными моментами сталкиваются самозанятые при продвижении своей продукции, какие каналы они в первую очередь рассматривают", - отметила руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

На встрече также рассказали о дальнейшей работе по развитию и доработке онлайн-площадки: витрина получит территориальную сортировку, а также увеличение позиций по отраслевой направленности.

В ближайшей перспективе в регионе также будет разработан и запущен региональный маркетплейс. Внедрение агрегатора позволит представителям промышленных предприятий и объединений, самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам предоставлять информацию о продуктах и услугах, публиковать запросы на оказание услуг, вести поиск потребителей, исполнителей и партнеров.