Главные события "ВолгаФеста" 12–14 июня: навигация и программа

В 2021 г. "ВолгаФест" представил масштабную программу на две недели, и основные мероприятия фестиваля начинаются уже 12 июня. Рассказываем, как ориентироваться на фестивале, и советуем, какие события посетить в ближайшие выходные — 12–14 июня.

Навигация по сценам

"ВолгаФест" — это марафон мероприятий, где невозможно успеть все посмотреть, послушать, попробовать. И здесь самая лучшая стратегия — выбрать несколько главных событий, а в остальное время просто дефилировать по 2-й очереди набережной, периодически отвлекаясь на спектакли, мастер-классы, концерты. Большой плюс такого фестиваля в том, что в любой момент вы можете перейти на другую площадку, в поисках более подходящей для настроения программы. "ВолгаФест-2021" это Фестивальный городок на пляже, павильоны Резиденции Волжских городов, паблик-арт объекты, много музыки и хореографических спектаклей, и фантастическая лекционная программа.

Фестивальный городок расположился на пляже — между Полевым и Первомайским спуском. Он представляет из себя большой корабль, с кармой и палубой, с костром, и собственным амфитеатром. Режиссер Владимир Гурфинкель обещал здесь непрекращающийся спектакль, где каждый зритель найдет что-то свое, по-настоящему творческую площадку, где можно увидеть, как создается искусство, и самому поучаствовать в процессе. Здесь же организовали сцену "Главная палуба", где пройдут важные концерты — она находится прямо на корабле, который будут подтягивать к зрителям бурлаки.

В Фестивальном городке берлинский художник Кристиан Аве вместе со всеми желающими планирует создать масштабную художественную инсталляцию на 200 квадратных метров — "Преодолевая границы. Легкость бытия". Здесь же пройдут лекционные, образовательные и профессиональные встречи — на "корме"и на "носу" корабля.

Резиденция Волжских городов — это павильоны Ульяновска, Саратова, Казани и Нижнего Новгорода, расположенные на набережной от Полевого спуска до ЦСК ВВС. Павильоны спроектировали самарские архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы. Стоит обратить внимание, что располагаются площадки в том же порядке, что и названные города вдоль реки. По Резиденции каждый выходной день, начиная с 12 июня в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 будут проходить экскурсии. На площадках организуют выставки и инсталляции, а на протяжении всех выходных здесь будут читать лекции представители и культурные деятели из перечисленных городов.

Паблик-арт объекты — одно из самых любимых развлечений на фестивале. Рядом с ЦСК ВВС появится арт-объект "Бинокль", напоминающий самарский элеватор, через который можно посмотреть на Волгу. Рядом с Маяковским спуском надо искать арт-объект "Объятия", ближе к Фестивальному городку — арт-объект "Портал", недалеко от него "Что у меня внутри" и "Взгляд на горизонт". На пляже напротив танцевальной площадки — "Стен нет", представляющий из себя лабиринт с множеством дверей, "Корабль надежды", "Выходи из кокона", "Вода" и "Лодочная мастерская". Как рассказывает куратор паблик-арт программы Ирина Шарова, некоторые паблик-арт объекты будут ориентированы на взаимодействие: например, открывание дверей в лабиринте, или помощь при создании вручную лодки-долбленки.

За две недели на "ВолгаФесте" должно выступить более 50 групп. На выходных концертная программа будет идти нон-стоп. Основные сцены — "Волна" (рядом с ЦСК ВВС), "Волга" (между Маяковским и Полевым спуском) — преимущественно для самарских групп, и две сцены на пляже в Фестивальном городке — "Костровая" и "Главная палуба". Как рассказал арт-директор фестиваля Сергей Кривчиков, при подборе музыкальных групп организаторы отказались от агрессивной музыки в пользу легких стилей, созвучных настроению летней самарской набережной.

В этом году организаторы решили уделить больше внимания не драматическим спектаклям, а хореографическим представлениям. Поэтому не стоит удивляться постановкам на пляже, парадам по набережной и многочисленным мастер-классам по танцам. Основные события по этой теме будут проходить на Танцплощадке на Первомайском спуске, на Хореографической площадке — ближе к Маяковскому спуску, и на пляже в Фестивальном городке.

Маркет еды и сувениров будет ждать своих клиентов на Маяковском спуске.

Навигация по главным мероприятиям

12 июня

12 июня на "ВолгаФесте" всех ждет международный проект "Картония": интерактивный перформанс "Официальный оркестр Картонии" — в 13:00, 14:00, 15:00 на променаде набережной; "Прикладная мастерская Картонии по поиску творческой энергии" — в 17:00; "Исследование Картонии" — в 19:00 в Фестивальном городке. Этот проект призван развивать творческие потенциал и креативность участников, мотивируя к созданию своих проектов.

Для поклонников спорта в 17:00 на Первомайском спуске стартует Лига губернатора Самарской области по баскетболу 3×3 BasketNights, в которой может поучаствовать каждый, кому исполнилось 16 лет.

В 19:30 на "Главной палубе" хор и солисты Самарского театра оперы и балета исполнят произведения русских композиторов и фрагменты знаменитой сценической кантаты Carmina Burana Карла Орфа. Учитывая, что концерт будет проходить на открытой площадке в своеобразных декорациях, это стоит увидеть и услышать.

В 20:00 на первом ярусе рядом с Хореографической площадкой зрителям представят пластический спектакль "3 соло" — работы трех танц-художниц из разных городов в трех разных локациях фестиваля.

В лекционной программе стоит обратить внимание:

15:00 Встреча с директором и главным архитектором ООО Проектного бюро "ДА", членом Союза Архитекторов Зоей Рюриковой. Павильон "Нижний Новгород".

16:30 Лекция "Музыка регионов" от музыкального редактора шоу "Вечерний Ургант" Сергея Мудрика. Фестивальный городок.

19:00 Лекция "Краткая история музеев: от рождения до гибели" от куратора галереи "Виктория" Сергея Баландина.

В музыкальной программе предположительно самыми яркими в этот день окажутся выступления:

19:30 Концерт Hodila izba (фолк-джаз) на сцене "Волна".

22:00 концерт коллектива "Либерия" (афро-джаз) на сцене "Костровая палуба" (Фестивальный городок).

13 июня

13 июня главным событием "ВолгаФеста" можно назвать премьеру балета на песке "Шаг навстречу" от балетмейстера Ирины Ткаченко. Проект был создан специально под пространство самарской набережной. Спектакль будет жить всего семь выступлений (с 12 по 19 июня) и только в фестивальном городке "ВолгаФесте-2021". Начало представления в 20:00.

В этот день зрителей ждет интересная лекционная программа:

13:00 Встреча с представителем центра современной культуры "Смена" Кириллом Маевским в павильоне "Казань".

17:00 Творческая встреча с режиссером Владимиром Гурфинкелем и немецким художником Кристианом Аве в Фестивальном городке.

19:00 Лекция градозащитника и журналиста Армена Арутюнова о фантомной архитектуре Волги в Фестивальном городке.

Возможно самым необычным, по крайней мере в лайнапе данного фестиваля, станет концерт балалаечника-виртуоза Дмитрия Буцыкова "Театр одной балалайки". Его можно будет посмотреть 13 июня в 22:00 на "Костровой сцене" в Фестивальном городке.

14 июня

14 июня в Фестивальной клубе пройдет серия мероприятий, ориентированных на инициативных людей, стремящихся к созданию креативных проектов. В 11:00 здесь состоится паблик-ток "Зачем мне нужны творческие индустрии?", в 12:30 кейс-стади "10 прорывных проектов творческих предпринимателей", а в 17:30 мастер-класс "Создание бренда творческого предпринимателя в диджитал–пространстве".

В 17:00 в павильоне "Нижний Новгород" можно будет посетить творческую встречу с художником и куратором Артемом Филатовым, автором проекта "Сад им." на территории нижегородского крематория.

На Хореографической сцене в 18:30 ждут всех поклонников самарского театра танцев "Скрим". А в 19:00 на "Главной палубе" музыканты Самарского студенческого симфонического оркестра представят программу и для поклонников классики, и для поклонников вселенной Marvel. Сразу же за ними на эту же сцену в 21:00 поднимутся музыканты группы "Альянс", чтобы исполнить, в том числе, и свой бессмертный хит из 80-х годов "На заре".

Подробную программу и карту "ВолгаФеста-2021" можно посмотреть на сайте volgafest.com.