Коронавирус на 12 июня: 60 заболевших и 13 смертей

По данным на 12 июня, в Самарской области подтверждено 60 случаев новой коронавирусной инфекции, 13 человек скончались, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
За сутки выздоровело 55 человек, общее количество выздоровевших - 62585 человек. Суммарное количество умерших - 2087 человек.
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966