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Выборы Власть и политика

Александр Милеев отказался от участия в выборах в Госдуму

САМАРА. 12 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев сделал официальное заявление, касающееся его позиции по участию в выборах в государственный парламент. Оно опубликовано на сайте реготделения "Единой России".

Фото: Игорь Казановский

Депутат сообщил, что принял решение отказаться от выборной гонки в Госдуму РФ несмотря на то, что прошел туда по итогам предварительного голосования.

Напомним, 29 мая состоялось предварительное голосование партии "Единая Россия" по выборам в Государственную Думу России и губернскую Думу Самарской области.

"Благодаря вашей огромной поддержке я занял первые места в обеих номинациях, — констатировал депутат. — Настало время определиться, где я буду полезнее нашим избирателям. Сейчас перед нашей областью стоят большие задачи, которые необходимо решать во благо нашей Самарской губернии. Поэтому я принял ответственное решение сосредоточиться на работе в Самарской области и баллотироваться в Самарскую губернскую думу и максимально помочь партии "Единая Россия" достичь хорошего результата на выборах в Государственную Думу России".

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