Александр Милеев отказался от участия в выборах в Госдуму

Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев сделал официальное заявление, касающееся его позиции по участию в выборах в государственный парламент. Оно опубликовано на сайте реготделения "Единой России".
Депутат сообщил, что принял решение отказаться от выборной гонки в Госдуму РФ несмотря на то, что прошел туда по итогам предварительного голосования.
Напомним, 29 мая состоялось предварительное голосование партии "Единая Россия" по выборам в Государственную Думу России и губернскую Думу Самарской области.
"Благодаря вашей огромной поддержке я занял первые места в обеих номинациях, — констатировал депутат. — Настало время определиться, где я буду полезнее нашим избирателям. Сейчас перед нашей областью стоят большие задачи, которые необходимо решать во благо нашей Самарской губернии. Поэтому я принял ответственное решение сосредоточиться на работе в Самарской области и баллотироваться в Самарскую губернскую думу и максимально помочь партии "Единая Россия" достичь хорошего результата на выборах в Государственную Думу России".
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...