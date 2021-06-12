Анастасия Павлюченкова проиграла чешке Барборе Крейчиковой в финале Roland Garros

Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла завоевать титул чемпиона турнира Roland Garros.

В решающем матче 31-я сеяная Павлюченкова потерпела поражение от представительницы Чехии Барборы Крейчиковой со счётом 1:6, 6:2, 4:6. Матч продолжался 1 час 58 минут, сообщает championat.com.

Павлюченкова впервые в карьере играла в финале турнира "Большого шлема". Ранее лучшим достижением Анастасии был выход в четвертьфинал мэйджора. Трижды россиянка достигала такого результата на Australian Open и по разу на остальных турнирах "Большого шлема".

Крейчикова дважды выигрывала турниры "Большого шлема" в парном разряде. На "Ролан Гаррос" она побеждала в 2018 году в паре с соотечественницей Катержиной Синяковой. В одиночном разряде Барбора ранее в финал не выходила.