За сутки в Самарской области выявлено 58 заболевших коронавирусом

В Самарской области 13 июня зарегистрировано 58 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.
За сутки скончалось 12 человек, всего с начала пандемии умерло 2099 самарцев. Еще 54 жителя губернии за сутки выздоровели, а общее количество выздоровевших составило 62639 человек.
Последние комментарии
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966