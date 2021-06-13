За сутки в Самарской области выявлено 58 заболевших коронавирусом

В Самарской области 13 июня зарегистрировано 58 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

За сутки скончалось 12 человек, всего с начала пандемии умерло 2099 самарцев. Еще 54 жителя губернии за сутки выздоровели, а общее количество выздоровевших составило 62639 человек.