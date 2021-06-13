В Самаре рабочий погиб из-за обрушения стены, возбуждено уголовное дело

Советский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Об этом сообщает пресс-служба областного следственного управления.

По версии следствия, 14 января 2021 года рабочие одной из строительных организаций проводили ремонтные работы по усилению проемов в нежилом помещении на ул. Авроры в Советском районе Самары.

В результате работ обрушилась кирпичная кладка. Один из рабочих скончался, второй получил травмы.

"Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", — отмечается в сообщении СУ СКР.