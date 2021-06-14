В Алексеевском районе утонул пожилой мужчина

В озере Алексеевского района 13 июня утонул пожилой мужчина, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.

О ЧП спасателям рассказали родственники 72-летнего погибшего. Три водолаза искали тело в пруду Гусиный Дол в селе Алексеевка около пяти часов и обнаружили только ближе к вечеру.

Обстоятельства гибели мужчины предстоит установить сотрудникам полиции.