В пруду под Самарой утонул мужчина

В понедельник, 14 июня, в водоеме пос. Просвет Волжского района утонул 41-летний мужчина.

Очевидцы происшествия написали заявление в полицию. В 15:20 спасатели водолазного отряда специального назначения приступили к обследованию дна водоема в месте предположительного ЧП.

Пропавшего удалось обнаружить спустя два часа поисков. Мужчину доставили до береговой линии и передали сотрудникам полиции для проведения следственных мероприятий.

Причина произошедшего переохлаждение, вызванное резким перепадом температур воздуха и воды.