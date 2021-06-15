В Самарской области со второго этажа упали двое детей

Вечером, 14 июня, в пос. Алексеевка города Кинель, по предварительным данным, два мальчика 6 и 7 лет при не известных пока обстоятельствах упали со второго этажа. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Упавших детей на "скорой" доставили в самарскую СОКБ им. Середавина. В пресс-службе больницы корреспонденту Волга Ньюс подтвердили, что мальчиков привозили к ним, они были осмотрены, им оказали необходимую помощь и отпустили из стационара.

Сейчас обстоятельства случившегося устанавливают.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что 14 июня в полицию поступило сообщение о том, что в медучреждение доставили двух малолетних детей. После осмотра их передали родителям, так как травм у них не обнаружили.

Полицейские начали проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.