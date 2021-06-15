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Олимпийские Спорт

Самарский пятиборец стал двукратным призером чемпионата мира

КАИР. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарец Александр Лифанов стал двукратным призером чемпионата мира по современному пятиборью.

Соревнования, которые проводились в Каире, завершились 14 июня. Было разыграно семь комплектов наград. Сборная Федерации современного пятиборья России в общекомандном зачете заняла третье место с одной золотой и двумя серебряными медалями.

В мужской эстафете Александр Лифанов выступал вместе с Максимом Кузнецовым из Москвы. Россияне уверенно заняли первое место, обойдя в споре за золото соперников из Южной Кореи и Китая. Для 25-летнего самарского спортсмена эта медаль стала первой наградой на взрослых чемпионатах мира.

"Я очень счастлив! Первая медаль на чемпионате мира — сразу золотая", — отметил Лифанов после победного финиша.

Вторую медаль самарец завоевал в личном турнире, став серебряным призером.

Ранее Александр Лифанов, лидер российского пятиборья, получил лицензию на участие в Олимпийских играх в Токио.

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