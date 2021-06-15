Жителя Сызрани подозревают в попытке выведать коммерческую тайну

В Сызрани Самарской области возбудили 51-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе, сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, 25 января 2021 г. на парковке ТЦ в Сызрани подозреваемый передал заместителю директора АО 25 тыс. руб. за раскрытие коммерческой тайны о потенциальных заказчиках предприятия.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!